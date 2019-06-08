Дзюба обогнал Карпина и Аршавина по голам за сборную России. Больше только у трех человек

Нападающий сборной России Артем Дзюба оформил хет-трик в матче отборочного турнира против Сан-Марино и забил 17-й, 18-й и 19-й голы за национальную команду.

30-летний форвард "Зенита" обогнал в списке снайперов сборной Андрея Аршавина и Валерия Карпина.

Больше Дзюбы за сборную России забивали только Александр Кержаков (30 мячей), Владимир Бесчастных (26) и Роман Павлюченко (21). (Кирилл Бурдаков)

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