Дзюба обогнал Черенкова

Форвард сборной России Артем Дзюба оформил покер в матче против Сан-Марино (9:0) и вышел на десятое место в зачете "Клуба 100". Нападающий "Зенита" довел число голов на высшем уровне до 151-го и обогнал Федора Черенкова (149 мячей).

Капитан сборной России отметился 101 мячом в премьер-лиге, по 20 раз отличился в еврокубках и матчах сборной, и 10 раз - в национальных кубках. От делящих восьмое место Дмитрия Лоськова и Дмитрия Кириченко. Дзюба отстает на один точный удар, а от лидирующего в Клубе Александра Кержакова - на 81. (Кирилл Бурдаков)

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