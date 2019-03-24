Дзюба хорош, но Черышев круче. Видео третьего гола России

Третью результативную атаку сборной России в Нур-Султане начал Федор Кудряшов на левом фланге.

Но больше всех для этого гола сделал Денис Черышев – именно полузащитник "Валенсии" получил передачу от Кудряшова и быстро отыгрался с Ильзатом Ахметовым. Правда, Черышеву повезло – Вороговский до конца с ним боролся и едва не отобрал мяч.

Защитники сборной Казахстана были отыграны, а Черышев в очередной раз обставил Эльдоса Ахметова – как и в случае с первыми двумя мячами, этот защитник упустил Дениса. Дзюбе нужно было просто подставить ногу под сильный прострел Черышева, что форвард и сделал.

Дзюба забил в официальном матче впервые с 25 октября. (Гоша Чернов)