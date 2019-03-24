18:37 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Дзюба хорош, но Черышев круче. Видео третьего гола России

0
Обсудить

Третью результативную атаку сборной России в Нур-Султане начал Федор Кудряшов на левом фланге.

Но больше всех для этого гола сделал Денис Черышев – именно полузащитник "Валенсии" получил передачу от Кудряшова и быстро отыгрался с Ильзатом Ахметовым. Правда, Черышеву повезло – Вороговский до конца с ним боролся и едва не отобрал мяч.

Защитники сборной Казахстана были отыграны, а Черышев в очередной раз обставил Эльдоса Ахметова – как и в случае с первыми двумя мячами, этот защитник упустил Дениса. Дзюбе нужно было просто подставить ногу под сильный прострел Черышева, что форвард и сделал.

Дзюба забил в официальном матче впервые с 25 октября. (Гоша Чернов)

 

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче с Казахстаном?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2019: против Бельгии и Казахстана
Материалы других СМИ