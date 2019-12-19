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Дзюба — джедай, Азар — ситх. Новая глава противостояния России и Бельгии

10:40
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Официальный Twitter чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге опубликовал шуточный коллаж, посвященный предстоящему матчу сборных России и Бельгии. На нем капитан российской команды Артем Дзюба представлен в образе джедая, а бельгиец Эден Азар — ситха (судя по мечу со световой гардой — Кайло Рена).

Россия и Бельгия провели два матча в отборочном турнире чемпионата Европы, а в финальной стадии проведут еще одну встречу. Игра состоится 13 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.

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