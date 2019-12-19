Официальный Twitter чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге опубликовал шуточный коллаж, посвященный предстоящему матчу сборных России и Бельгии. На нем капитан российской команды Артем Дзюба представлен в образе джедая, а бельгиец Эден Азар — ситха (судя по мечу со световой гардой — Кайло Рена).

Девятый эпизод #StarWars уже в кино, а очередной матч саги Россия — Бельгия увидим на #EURO2020. Да пребудет с нами сила! pic.twitter.com/0eXLyCgYsr — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) December 19, 2019

Россия и Бельгия провели два матча в отборочном турнире чемпионата Европы, а в финальной стадии проведут еще одну встречу. Игра состоится 13 июня 2020 года в Санкт-Петербурге.