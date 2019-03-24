Дзюба: два подбора за атаку. Как Россия забила второй гол

Перед перерывом сборная России удвоила свое преимущество в матче с Казахстаном. Голевая атака развивалась позиционно на правом фланге. Наша команда пыталась растянуть оборону соперника – и ей это удалось. Дзюба подобрал мяч у чужой штрафной, отдал его Ионову, а тот сделал передачу почти к бровке на Мариу Фернандеса.

На российского бразильца выдернулись со своих позиций сразу два игрока – Меркель и Суюмбаев. Освободившейся зоной на правом углу поля воспользовался Дзюба, который после отскока от защитников вновь подобрал мяч и прострелил вдоль линии ворот. Черышев повторил тот же трюк, что и в первом голе – выскочил из-за спины Эльдоса Ахметова и забил. (Гоша Чернов)

Казахстан – Россия: второй гол Черышева засчитан ошибочно. Дзюба был в офсайде