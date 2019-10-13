Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Дзюба догнал Блохина по голам в официальных матчах

23:06
Теги:

Нападающий Артем Дзюба поучаствовал в крупной гостевой победе над Кипром (5:0) в отборочном турнире Евро-2020 и забил 24-й гол за сборную России.

Из этих мячей только три пришлись на товарищеские матчи. 17 раз капитан сборной отличился в отборе к чемпионатам Европы, трижды — на чемпионате мира, один — в Лиге наций.

По результативности в официальных встречах Дзюба сравнялся с главным бомбардиров в отечественной истории Олегом Блохиным (еще 21 гол киевлянин забил в товарищеских встречах). От владеющего рекордом Александра Кержакова Дзюба отстает на один точный удар. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России в официальных матчах

Игрок

ЧМ

ЧЕ

ОЧМ

ОЧЕ

Остальные

Всего

И

Г

И

Г

И

Г

И

Г

И

Г

И

Г

Александр Кержаков

4

1

4

0

25

11

24

10

-

-

57

22

Артем Дзюба

5

3

3

-

1

0

16

17

4

1

29

21

Олег Блохин

7

2

-

-

18

6

20

6

11

7

56

21

Владимир Бесчастных

4

1

1

1

16

9

13

7

-

-

34

18

Роман Павлюченко

-

-

8

4

12

6

13

6

-

-

33

16

Валентин Иванов

9

5

4

3

8

4

6

2

3

1

30

15

Андрей Аршавин

-

-

6

2

21

8

22

3

-

-

49

13

Виктор Колотов

-

-

2

0

3

1

13

7

11

5

29

13

ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира, ОЧЕ — отборочный турнир чемпионата Европы, Остальные — Олимпийские игры, Лига наций, Кубок конфедераций.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 7824
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Кипра?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




Прямой эфир
Прямой эфир