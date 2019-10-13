Дзюба догнал Блохина по голам в официальных матчах

Нападающий Артем Дзюба поучаствовал в крупной гостевой победе над Кипром (5:0) в отборочном турнире Евро-2020 и забил 24-й гол за сборную России.

Из этих мячей только три пришлись на товарищеские матчи. 17 раз капитан сборной отличился в отборе к чемпионатам Европы, трижды — на чемпионате мира, один — в Лиге наций.

По результативности в официальных встречах Дзюба сравнялся с главным бомбардиров в отечественной истории Олегом Блохиным (еще 21 гол киевлянин забил в товарищеских встречах). От владеющего рекордом Александра Кержакова Дзюба отстает на один точный удар. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры сборных СССР/СНГ/России в официальных матчах

Игрок ЧМ ЧЕ ОЧМ ОЧЕ Остальные Всего И Г И Г И Г И Г И Г И Г Александр Кержаков 4 1 4 0 25 11 24 10 - - 57 22 Артем Дзюба 5 3 3 - 1 0 16 17 4 1 29 21 Олег Блохин 7 2 - - 18 6 20 6 11 7 56 21 Владимир Бесчастных 4 1 1 1 16 9 13 7 - - 34 18 Роман Павлюченко - - 8 4 12 6 13 6 - - 33 16 Валентин Иванов 9 5 4 3 8 4 6 2 3 1 30 15 Андрей Аршавин - - 6 2 21 8 22 3 - - 49 13 Виктор Колотов - - 2 0 3 1 13 7 11 5 29 13

ЧМ — чемпионат мира, ЧЕ — чемпионат Европы, ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира, ОЧЕ — отборочный турнир чемпионата Европы, Остальные — Олимпийские игры, Лига наций, Кубок конфедераций.

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