20:09 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Дзюба догнал Аршавина и Карпина по голам за сборную России

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Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сравнялся по количеству голов за национальную команду с экс-игроками россиян Андреем Аршавиным и Валерием Карпиным. Форвард забил свой 17-й мяч в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и догнал по этому показателю Аршавина и Карпина.

Дзюбе для этого потребовалось 35 матчей, Аршавину – 74, Карпину – 72.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Результаты опроса

3610 чел.

Как закончится матч отборочного турнира Евро-2020 Россия - Сан-Марино?
64.1%
Крупной победой России
14.4%
Победой России с перевесом в один-два мяча
0.9%
Результативной ничьей
2.9%
Нулевой ничьей
9.4%
Победой Сан-Марино
8.3%
А когда этот матч?
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