Дзюба догнал Аршавина и Карпина по голам за сборную России

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба сравнялся по количеству голов за национальную команду с экс-игроками россиян Андреем Аршавиным и Валерием Карпиным. Форвард забил свой 17-й мяч в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и догнал по этому показателю Аршавина и Карпина.

Дзюбе для этого потребовалось 35 матчей, Аршавину – 74, Карпину – 72.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира