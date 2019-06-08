22:17 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Дзюба – четвертый футболист, забивший 20 голов за сборную России

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Артем Дзюба оформил покер в матче против Сан-Марино (9:0) и вышел на четвертое место по голам на сборную России, обойдя Валерия Карпина и Андрея Аршавина. Форвард "Зенита" стал четвертым футболистом, которому удалось огорчить соперников национальной команды 20 раз. Больше мячей записали на свой счет только Александр Кержаков, Владимир Бесчастных и Роман Павлюченко. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры в истории сборной России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2002-2016

91

30

Владимир Бесчастных

1992-2003

71

26

Роман Павлюченко

2003-2012

51

21

Артем Дзюба

2011-н.в.

35

20

Валерий Карпин

1992-2003

73

17

Андрей Аршавин

2002-2012

75

17

Дмитрий Сычев

2002-2010

47

15

Федор Смолов

2012-н.в.

39

14

 

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира  

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