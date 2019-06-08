Дзюба – четвертый футболист, забивший 20 голов за сборную России

Артем Дзюба оформил покер в матче против Сан-Марино (9:0) и вышел на четвертое место по голам на сборную России, обойдя Валерия Карпина и Андрея Аршавина. Форвард "Зенита" стал четвертым футболистом, которому удалось огорчить соперников национальной команды 20 раз. Больше мячей записали на свой счет только Александр Кержаков, Владимир Бесчастных и Роман Павлюченко. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры в истории сборной России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2002-2016
|
91
|
30
|
Владимир Бесчастных
|
1992-2003
|
71
|
26
|
Роман Павлюченко
|
2003-2012
|
51
|
21
|
Артем Дзюба
|
2011-н.в.
|
35
|
20
|
Валерий Карпин
|
1992-2003
|
73
|
17
|
Андрей Аршавин
|
2002-2012
|
75
|
17
|
Дмитрий Сычев
|
2002-2010
|
47
|
15
|
Федор Смолов
|
2012-н.в.
|
39
|
14
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира