Нападающий сборной России Артем Дзюба в микст-зоне после победы в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 над Кипром (5:0) подшучивал над партнером по команде Денисом Черышевым, когда тот давал интервью.

— Си,си, дос голес, дос ассист, симпатико! Все, закончил? Человек яблоко ест, а вы ему мешаете. Ты все сказал на футбольном поле! А это моя территория! — сказал Дзюба.

Матч прошел в Никосии. Сборная России гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, где минимум две игры проведет в Санкт-Петербурге. (Дмитрий Зеленов)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира