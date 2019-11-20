Джорджиньо Вайналдум: «В 2018 году было странно не видеть Голландию на большом турнире»

Полузащитник сборной Голландии Джорджиньо Вайналдум после победы над Эстонией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) отметил, что просто выполнил свою работу. Он оформил хет-трик.

— Я просто выполнил свою работу, — цитирует пресс-служба УЕФА Вайналдума. — Усердно работаю и стараюсь ради своей сборной. Рад, что забил три гола и рад, что другие игроки забили свои мячи. Надеемся, что молодые игроки продолжат расти.

Мы все довольны. В 2018 году было странно не видеть Голландию на большом турнире и нас, как игроков, не прошедших отбор. Это были тяжелые годы, но мы преуспели с новым тренером.

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