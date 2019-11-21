Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
УЕФА составил рейтинг лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
Выступления игроков оценивались с помощью специально разработанного алгоритма.
1. Мемфис Депай (Голландия) — 2607 очков
2. Фрэнки де Йонг (Голландия) — 2518
3. Джордан Пикфорд (Англия) — 2401
4. Маттейс де Лигт (Голландия) — 2195
5. Яспер Силлессен (Голландия) — 1885
6. Антуан Гризманн (Франция) — 1878
7. Бернарду Силва (Португалия) — 1847
8. Рубен Диаш (Португалия) — 1785
9. Серхио Рамос (Испания) — 1783
10. Криштиану Роналду (Португалия) — 1763...
69. Георгий Джикия (Россия) — 956...
106. Денис Черышев (Россия) — 806...
163. Федор Кудряшов (Россия) — 669.
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