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Джикия спас Россию от антирекорда

22:14
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Сборная России, уступив Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы со счетом 1:4, потерпела 14-е крупное поражение в современной истории. Россияне в третий раз были разгромлены на своем поле.

При этом гол Георгия Джикии спас нашу сборную от самого крупного домашнего поражения — бразильцы и уругвайцы забивали по три безответных гола.

По числу крупных неудач Станислав Черчесов уступает только Гусу Хиддинку, под руководством которого российская сборная была разгромлена пять раз. (Кирилл Бурдаков)

Крупные поражения сборной России

Дата

Турнир

Тренер

Соперник

13.10.2004

ОЧМ

Георгий Ярцев

Португалия (г) — 1:7

18.11.1998

ТМ

Анатолий Бышовец

Бразилия (г) — 1:5

16.06.1996

ЧЕ

Олег Романцев

Германия (н) — 0:3

23.02.2000

ТМ

Олег Романцев

Израиль (г) — 1:4

07.02.2007

ТМ

Гус Хиддинк

Голландия (г) — 1:4

12.09.2007

ОЧЕ

Гус Хиддинк

Англия (г) — 0:3

26.03.2008

ТМ

Гус Хиддинк

Румыния (г) — 0:3

10.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Испания (н) — 1:4

26.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Испания (н) — 1:4

20.06.2016

ЧЕ

Леонид Слуцкий

Уэльс (н) — 0:3

23.03.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Бразилия (д) — 0:3

25.06.2018

ЧМ

Станислав Черчесов

Уругвай (д) — 0:3

15.11.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Германия (г) — 0:3

16.11.2019

ОЧЕ

Станислав Черчесов

Бельгия (д) — 1:4

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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