Джикия спас Россию от антирекорда
Сборная России, уступив Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы со счетом 1:4, потерпела 14-е крупное поражение в современной истории. Россияне в третий раз были разгромлены на своем поле.
При этом гол Георгия Джикии спас нашу сборную от самого крупного домашнего поражения — бразильцы и уругвайцы забивали по три безответных гола.
По числу крупных неудач Станислав Черчесов уступает только Гусу Хиддинку, под руководством которого российская сборная была разгромлена пять раз. (Кирилл Бурдаков)
Крупные поражения сборной России
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Соперник
|
13.10.2004
|
ОЧМ
|
Георгий Ярцев
|
Португалия (г) — 1:7
|
18.11.1998
|
ТМ
|
Анатолий Бышовец
|
Бразилия (г) — 1:5
|
16.06.1996
|
ЧЕ
|
Олег Романцев
|
Германия (н) — 0:3
|
23.02.2000
|
ТМ
|
Олег Романцев
|
Израиль (г) — 1:4
|
07.02.2007
|
ТМ
|
Гус Хиддинк
|
Голландия (г) — 1:4
|
12.09.2007
|
ОЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Англия (г) — 0:3
|
26.03.2008
|
ТМ
|
Гус Хиддинк
|
Румыния (г) — 0:3
|
10.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Испания (н) — 1:4
|
26.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Испания (н) — 1:4
|
20.06.2016
|
ЧЕ
|
Леонид Слуцкий
|
Уэльс (н) — 0:3
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Бразилия (д) — 0:3
|
25.06.2018
|
ЧМ
|
Станислав Черчесов
|
Уругвай (д) — 0:3
|
15.11.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Германия (г) — 0:3
|
16.11.2019
|
ОЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (д) — 1:4
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