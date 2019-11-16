Джикия спас Россию от антирекорда

Сборная России, уступив Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы со счетом 1:4, потерпела 14-е крупное поражение в современной истории. Россияне в третий раз были разгромлены на своем поле.

При этом гол Георгия Джикии спас нашу сборную от самого крупного домашнего поражения — бразильцы и уругвайцы забивали по три безответных гола.

По числу крупных неудач Станислав Черчесов уступает только Гусу Хиддинку, под руководством которого российская сборная была разгромлена пять раз. (Кирилл Бурдаков)

Крупные поражения сборной России

Дата Турнир Тренер Соперник 13.10.2004 ОЧМ Георгий Ярцев Португалия (г) — 1:7 18.11.1998 ТМ Анатолий Бышовец Бразилия (г) — 1:5 16.06.1996 ЧЕ Олег Романцев Германия (н) — 0:3 23.02.2000 ТМ Олег Романцев Израиль (г) — 1:4 07.02.2007 ТМ Гус Хиддинк Голландия (г) — 1:4 12.09.2007 ОЧЕ Гус Хиддинк Англия (г) — 0:3 26.03.2008 ТМ Гус Хиддинк Румыния (г) — 0:3 10.06.2008 ЧЕ Гус Хиддинк Испания (н) — 1:4 26.06.2008 ЧЕ Гус Хиддинк Испания (н) — 1:4 20.06.2016 ЧЕ Леонид Слуцкий Уэльс (н) — 0:3 23.03.2018 ТМ Станислав Черчесов Бразилия (д) — 0:3 25.06.2018 ЧМ Станислав Черчесов Уругвай (д) — 0:3 15.11.2018 ТМ Станислав Черчесов Германия (г) — 0:3 16.11.2019 ОЧЕ Станислав Черчесов Бельгия (д) — 1:4

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