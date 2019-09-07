Джикия шутит после Шотландии: «Виски пока не купили. Но еще посмотрим»

Защитник сборной России Георгий Джикия после гостевой победы над Шотландией в отборочном цикле Евро-2020 (2:1) заметил, что пропущенный гол никак не смутил команду. По его словам, она продолжала выполнят установку, полученную до игры.

— Виски в подарок кому-нибудь уже купили?

— Пока нет. Но посмотрим, посмотрим (улыбается). Заказы были, но пока не до этого.

— Ромащенко по ходу матча постоянно кричал: «Джика, поджимай, поджимай». Как это объяснить? Линия обороны должна была сыграть выше?

— Да. Действовать как можно выше, чтобы не давать шотландцам сваливаться на фланги, чтобы избежать подач оттуда. Да, был подсказ. Я его прекрасно слышал, понимал, что надо было играть выше. Но немного сказался и фактор усталости. В целом, считаю, мы справились. Играли довольно высоко.

— Показалось, что после гола сборная продолжала выполнять ту установку, которая была до игры. То есть психологически мяч шотландцев вас вообще не надломил?

— Общались с ребятами на эту тему. Ни у кого не было такого, что вот пропустили и теперь все... Нет, знали, что нам нужно делать. Играли в свой футбол.

— В составе сборной Шотландии есть футболисты «МЮ», «Ливерпуля». Но показалось, что сборная России была значительно сильнее как в командном плане, так и в индивидуальном. Нет ощущения, что игроки из премьер-лиги ничем не хуже представителей клубов АПЛ?

— Футбол — это все-таки командная игра. Если человек играет в «МЮ», понятно, что это квалифицированный футболист. Но командные действия здесь гораздо важнее. Плюс нас тоже есть ребята, которые выступают за границей (улыбается). (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира