Джейдон Санчо: "Стерлинг помог мне освоиться в сборной Англии"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо рассказал о взаимоотношениях с вингером "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом, который оформил хет-трик в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Чехии (5:0).

– Рахим – отличный игрок, он подает пример молодым футболистам, – цитирует Санчо Sky Sports. – Я уверен, что он намерен далеко продвинуться в своей спортивной карьере, и я счастлив, что могу играть вместе с ним в сборной. Стерлинг – отличный друг. Он говорит нам с Каллумом Хадсон-Одои, что стоит делать, а что нет, дает нам советы.



Он действительно помог мне почувствовать себя комфортно в национальной команде. Впрочем, не только он. Все игроки команды создавали комфортную атмосферу и заставляли почувствовать себя нужным.

Следующую игру сборная Англии проведет 25 марта с Черногорией.