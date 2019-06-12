Джеко считает, что Босния и Герцеговина в матче с Италией заслужила ничью

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко прокомментировал поражение от национальной команды Италии (1:2) в матче отборочного турнира к Евро-2020.

– Результат расстраивает, мы заслуживали большего, ничья была бы справедливым итогом встречи, – цитирует Rai Sport Джеко. – Италия играла лучше и была в хорошей физической форме во втором тайме. Наши контратаки могли бы привести ко второму голу, но мы сами пропустили два гола, хотя они были слишком простыми для нашей команды. Надеемся выиграть как можно больше матчей и попасть в финальную стадию.

Италия возглавляет группу J, одержав 4 победы в 4 матчах. Босния и Герцеговина с 4 баллами занимает предпоследнее место.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира