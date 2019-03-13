Джано вызван в сборную Грузии на матчи отбора Евро-2020

Полузащитник "Крыльев Советов" Джано Ананидзе получил вызов в сборную Грузии для подготовки к отборочным матчам Евро-2020, сообщает пресс-служба самарского клуба. Первая игра грузинской команды против сборной Швейцарии состоится 22 марта в Тбилиси. Второй матч против сборной Ирландии пройдет 26 марта в Дублине.

Ананидзе перешел в "Крылья Советов" на правах аренды 13 января. Его контракт принадлежит "Спартаку". В этом году он провел 2 игры за самарскую команду, в которых забил 1 гол.