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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Джанлуиджи Доннарумма: «Италия хочет продолжить победную серию на Евро»

11:33

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высоко оценил игру национальной команды в отборе Евро-2020. Итальянцы одержали девять побед в девяти играх и досрочно обеспечили себе участие в чемпионате Европы.

— Мы знали, что не будет легко, но мы справились с задачей и показали достойную игру, — цитирует Football Italia Доннарумму. — Мы всегда верили в себя и тренера. Мы знали, что у нас хорошая команда и мы можем побеждать.

Мы хотим продолжить победную серию на Евро. У нас выдающаяся команда, которая знает, что можно противопоставить сопернику.

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