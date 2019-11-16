Джанлуиджи Доннарумма: «Италия хочет продолжить победную серию на Евро»
11:33
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высоко оценил игру национальной команды в отборе Евро-2020. Итальянцы одержали девять побед в девяти играх и досрочно обеспечили себе участие в чемпионате Европы.
— Мы знали, что не будет легко, но мы справились с задачей и показали достойную игру, — цитирует Football Italia Доннарумму. — Мы всегда верили в себя и тренера. Мы знали, что у нас хорошая команда и мы можем побеждать.
Мы хотим продолжить победную серию на Евро. У нас выдающаяся команда, которая знает, что можно противопоставить сопернику.
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