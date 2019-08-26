Оглашен состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии и Казахстана. Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым вызвал на сборы 26 футболистов:

Вратари: Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов («Сочи»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Мариу Фернандес (ЦСКА).



Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»).



Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»).

Матч Шотландия — Россия состоится в Эдинбурге 6 сентября. С Казахстаном россияне встречаются 9 сентября в Калининграде.

В отборочном турнире Россия играет в группе I. Помимо Шотландии и Казахстана, их соперниками являются Бельгия, Кипр и Сан-Марино. После 4 игр команда Станислава Черчесова идет на втором месте с 9 очками из 12 возможных.