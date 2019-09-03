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Дюков ждет от сборной России качественный футбол в играх с Шотландией и Казахстаном

22:28
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Президент РФС Александр Дюков ждет от сборной России качественного футбола в матчах отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Игры пройдут 6 сентября в Глазго и 9 сентября в Калининграде соответственно.

— Ожидаю, что ребята приложат все силы и сделают все возможное и невозможное для того, чтобы показать качественный футбол и добиться результата. Футбол есть футбол, есть в том числе и некоторые случайные факторы, которые не зависят от команды, но влияют на результат, — цитирует ТАСС Дюкова.

Россияне после четырех туров занимают второе место в группе I с 9 очками из 12 возможных.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6838689

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