Дюков ждет от сборной России качественный футбол в играх с Шотландией и Казахстаном

Президент РФС Александр Дюков ждет от сборной России качественного футбола в матчах отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Игры пройдут 6 сентября в Глазго и 9 сентября в Калининграде соответственно.

— Ожидаю, что ребята приложат все силы и сделают все возможное и невозможное для того, чтобы показать качественный футбол и добиться результата. Футбол есть футбол, есть в том числе и некоторые случайные факторы, которые не зависят от команды, но влияют на результат, — цитирует ТАСС Дюкова.

Россияне после четырех туров занимают второе место в группе I с 9 очками из 12 возможных.