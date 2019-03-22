Дубль и две голевые передачи Депая помогли Голландии разгромить Белоруссию

Голландия разгромила Белоруссию в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Нападающий "Лиона" Мемфис Депай уже на первой минуте открыл счет. Затем он также дважды ассистировал партнерам и с пенальти оформил дубль.

В другой встрече этой группы Северная Ирландия выиграла у Эстонии, забив два безответных гола.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа C

Голландия - Белоруссия - 4:0 (2:0)

Голы: Депай, 1 (1:0). Вайналдум, 21 (2:0). Депай, 55 - с пенальти (3:0). ван Дейк, 86 (4:0).

Голландия: Силлессен, Блинд, ван Дейк, де Лигт, Дюмфрис (Тете, 68), Вайналдум, де Рон (Преппер, 46), Ф.де Йонг, Бабел (Промес, 59), Депай, Бергвайн.

Белоруссия: Горбунов, Сиваков, Шитов, Мартынович, Поляков, Стасевич, Путило, Драгун (Лаптев, 86), Маевский, Ковалев (Савицкий, 79), Сигневич (Сарока, 63).

Предупреждения: Драгун, 30. Путило, 32. де Рон, 34.

Судья: Масса (Италия).

21 марта. Роттердам. Стадион "Stadion Feijenoord (De Kuip)".

Северная Ирландия - Эстония - 2:0 (0:0)

Голы: Макгинн, 56 (1:0). Дэйвис, 75 - с пенальти (2:0).

Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Эванс, Каткарт, Макнэйр, Льюис, Дэйвис, Даллас, Сэвилл, Джонс (Фергюсон, 81), Лафферти (Магеннис, 76), Макгинн (Маклафлин, 84).

Эстония: Лепметс, Камс, Тамм, Баранов, Метс, Пикк, Вихманн, Дмитриев (Саппинен, 85), Кяйт, Аньер (Зенев, 76), Ойямаа (Васильев, 68).

Предупреждение: Тамм, 35.

Судья: Бебек (Хорватия).

21 марта. Белфаст. Стадион "Windsor Park".