Дубль Белотти принес Италии победу над Арменией в матче отбора Евро-2020

Сборная Италии обыграла Армению в отборочном матче Евро-2020 — 3:1.

В составе победителей дубль оформил Андреа Белотти, еще один гол забил Лоренцо Пеллегрини. В составе армянской команды отличился форвард «Сочи» Александр Карапетян.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа J

Армения — Италия — 1:3 (1:1)

Голы: Карапетян, 11 (1:0). Белотти, 28 (1:1). Ло.Пеллегрини, 77 (1:2). Белотти, 80 (1:3).

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Чалишир, Ароян, К.Оганесян, Барсегян (Адамян, 57), Григорян (Овсепян, 57), Мкртчян, Мхитарян, Казарян (Бабаян, 82), Карапетян.

Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Романьоли, Эмерсон, Верратти, Жоржинью, Барелла (Сенси, 69), Кьеза (Ло.Пеллегрини, 61), Белотти, Бернардески (Лазанья, 83).

Предупреждения: Верратти, 26. Карапетян, 26. Казарян, 26. Барсегян, 48. Барелла, 59.

Удаление: Карапетян, 45+1 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судья: Зиберт (Германия).

5 сентября. Ереван. Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира