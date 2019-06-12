Дмитрий Сычев: "Надеюсь, сборная России сможет выйти в финальную часть с первого места в группе"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев остался доволен игрой против Кипра​ в отборочном турнире Евро-2020 (1:0). Матч состоялся в Нижнем Новгороде. Также Сычев надеется, что россияне выйдут в финальную часть турнира с первого места в группе.

- Игра классная, обилие моментов, каждые две минуты стадион взрывался, – цитирует ТАСС Сычева. – Команде Сан-Марино забили все, что могли, а тут не хватало последнего штриха. Стадион просто шикарный, атмосфера отличная, радуюсь за жителей города, ведь у них есть такая арена. Посмотрите, какой интерес к футболу, сборная сделала для развития этого вида спорта в стране очень много.

Главные герои – все футболисты, каждый играл хорошо. Они создавали моменты, могли забить. Обидно за Артема Дзюбу, у него не шла игра, но главное, что получилось набрать три очка, позже сделают выводы и разберут ошибки. Надеюсь, сможем выйти в финальную часть чемпионата Европы с первого места в группе, обыграв бельгийцев.

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