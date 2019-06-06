Дмитрий Кириченко: "Единственные вопросы перед матчем с Сан-Марино – на какой минуте наша сборная забьет первый гол и сколько их будет всего"

Экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко уверен, что у россиян не возникнет проблем в матче отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. По его мнению, тренеру стоит попробовать в этой встрече новичков Зелимхана Бакаева и Резиуана Мирзова​.

– Единственные вопросы относительно матча против Сан-Марино – на какой минуте наша сборная забьет первый гол и сколько их будет всего, – цитируют "Известия" Кириченко. – Уверен, никаких проблем у наших ребят не возникнет. Что касается новичков, то Бакаев и Мирзов как раз отлично подходят для этого матча. Соперник будет много защищаться, а оба этих футболиста обладают хорошим дриблингом и умеют обострять. Поэтому их дебют уже в игре с Сан-Марино вполне реален, но решение за главным тренером.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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