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Дмитрий Галямин: «Шансов обыграть Бельгию у нас очень немного»

04:08
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Бывший защитник сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Галямин? отметил, что для национальной команды Бельгия — плохой жребий на Евро-2020.

— Лучше бы Бельгии не было, — цитирует ТАСС Галямина. — Мы на своем примере в квалификационном турнире поняли, что разница есть и она не в нашу пользу. Шансов обыграть Бельгию у нас очень немного. Уровень мастерства у футболистов сборной Бельгии высочайший, можно всей командой встать в ворота, но они все равно найдут лазейку и забьют.

Жеребьевка? Команд, которых нам стоило бы бояться, там нет, а если и есть, то единицы. С остальными можно играть. Есть шесть-семь сборных, которые выше нас уровнем, это надо признать. А абсолютное большинство — это команды, которых не надо бояться, это сборные, которые нас должны бояться.

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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