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Дмитрий Чистяков: «Обсуждали, что наших болельщиков было больше, чем киприотов»

03:42
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Защитник сборной России Дмитрий Чистяков после разгромной победы над командой Кипра (5:0) отметил вклад болельщиков.

— Спасибо большое болельщикам за поддержку, — цитируют «Известия» Чистякова. —  Мы даже с ребятами обсуждали, что наших на стадионе было больше, чем киприотов. Они помогли команде, и мы очень благодарны болельщикам, что они с нами не только в домашних матчах.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://iz.ru/931755/sevastian-terletckii/kurs-na-evro-rossiia-vyshla-v-finalnuiu-chast-pervenstva-kontinenta

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