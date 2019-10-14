Дмитрий Чистяков: «Обсуждали, что наших болельщиков было больше, чем киприотов»

Защитник сборной России Дмитрий Чистяков после разгромной победы над командой Кипра (5:0) отметил вклад болельщиков.

— Спасибо большое болельщикам за поддержку, — цитируют «Известия» Чистякова. — Мы даже с ребятами обсуждали, что наших на стадионе было больше, чем киприотов. Они помогли команде, и мы очень благодарны болельщикам, что они с нами не только в домашних матчах.

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