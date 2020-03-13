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Дмитрий Чернышенко: «По коронавирусу Россия будет ориентироваться на мнение УЕФА»

15:13

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании координационного совета по подготовке к Евро-2020 в Петербурге рассказал о ситуации с коронавирусом. Напомним, что турнир должен будет пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе и Санкт-Петербурге.

— Есть много спекуляции в связи с непростой ситуации с коронавирусом, — сказал Чернышенко. — Мы будем ориентироваться на мнение УЕФА как на главного организатора турнира. Россия готова обеспечить все необходимые меры по безопасности и эффективности проведения Евро-2020. (Дмитрий Зимин)

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