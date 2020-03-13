Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко после заседания координационного совета по подготовке к проведению Евро-2020 в Петербурге ответил на вопрос о переносе турнира в Россию из-за распространения коронавируса.

— Россия всегда была готова протянуть руку и предложить свои возможности, но и мы сейчас находимся в определенных ограничениях из-за коронавируса. Мы вполне могли бы расширить программу. Но все это на усмотрение УЕФА, если они к нам обратятся с соответствующим предложением. Сейчас Минспорту дано поручение проработать критерии по анализу всей инфраструктуры, которая позволит обеспечить спортсменам непрерывную подготовку и продолжения тренировочных циклей. Очевидно, если обстановка будет ухудшаться, то соревнования будут проходить без зрителей. Но здесь поможет телевидение. Россия не собирается подавать панике перед лицом этой глобальной угрозы, а планирует обеспечить меры безопасности. И продолжить часть деятельности в любых условиях, — сказал Чернышенко. (Дмитрий Зимин)