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Дмитрий Булыкин: «Заполненные «Лужники» должны стать отличной мотивацией для сборной России»

06:34
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что у национальной команды не будет недооценки соперника в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии.

— Уверен, ни о какой недооценке соперника после первого матча и речи быть не может, — цитируют «Известия» Булыкина. — Черчесов просто не позволит, чтобы такие мысли появлялись у кого-то из футболистов. В крайнем случае Артем Дзюба заведет партнеров. Да и заполненные «Лужники» должны стать отличной мотивацией.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://iz.ru/930329/sevastian-terletckii/shotlandskii-kill-sbornaia-rossii-mozhet-dosrochno-vyiti-na-evro-2020

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