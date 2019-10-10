Дмитрий Булыкин: «Заполненные «Лужники» должны стать отличной мотивацией для сборной России»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин уверен, что у национальной команды не будет недооценки соперника в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии.

— Уверен, ни о какой недооценке соперника после первого матча и речи быть не может, — цитируют «Известия» Булыкина. — Черчесов просто не позволит, чтобы такие мысли появлялись у кого-то из футболистов. В крайнем случае Артем Дзюба заведет партнеров. Да и заполненные «Лужники» должны стать отличной мотивацией.

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