Дмитрий Булыкин: «Сможет ли Россия обогнать Бельгию в отборе на Евро? Невозможное возможно»
Экс-нападающий сборной России и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Бельгии в рамках отборочного турнира Евро-2020.
— Думаю, сборной по силам победить Бельгию, — сказал Булыкин. — Матч пройдет на хорошем поле в Санкт-Петербурге при громадной поддержке зрителей. К тому же, не уверен, что бельгийцы выставят на поле всех сильнейших. У сборной России есть все возможности для того, чтобы подарить болельщикам праздник и проверить свои возможности в матче против соперника, занимающего первое место в рейтинге национальных команд. Смогут ли наши сместить Бельгию с первого места в отборочной группе? Невозможное возможно, почему нет?
Матч Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 16 ноября. Начало — в 20.00 по московскому времени. Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020. (Иван Торопцев)
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира