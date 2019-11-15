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Дмитрий Булыкин: «Сможет ли Россия обогнать Бельгию в отборе на Евро? Невозможное возможно»

17:45
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Экс-нападающий сборной России и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Бельгии в рамках отборочного турнира Евро-2020.

— Думаю, сборной по силам победить Бельгию, — сказал Булыкин. — Матч пройдет на хорошем поле в Санкт-Петербурге при громадной поддержке зрителей. К тому же, не уверен, что бельгийцы выставят на поле всех сильнейших. У сборной России есть все возможности для того, чтобы подарить болельщикам праздник и проверить свои возможности в матче против соперника, занимающего первое место в рейтинге национальных команд. Смогут ли наши сместить Бельгию с первого места в отборочной группе? Невозможное возможно, почему нет?

Матч Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 16 ноября. Начало — в 20.00 по московскому времени. Обе команды уже обеспечили себе участие в финальной стадии Евро-2020. (Иван Торопцев)

Россия — Бельгия

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