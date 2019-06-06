06:17 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Дмитрий Булыкин: "Сборная России обязана набирать максимум из возможных очков"

0
Обсудить

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино отметил, что россияне обязаны набирать максимум очков в июньских встречах. 

– Все футболисты понимают ответственность, которая на них лежит в предстоящих играх, – цитируют "Известия" Булыкина. – Но мы обязаны набирать максимум из возможных очков. Осечек быть не должно. Надеюсь, всё будет нормально. Грядущие матчи – отличный шанс для каждого из игроков, чтобы проявить себя и закрепиться в основном составе сборной.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

Сколько очков наберет Россия в матчах отбора Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://iz.ru/885757/sevastian-terletckii/dadut-v-mordovii-sbornaia-rf-primet-v-saranske-slabeishuiu-komandu-mira

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Сборная России в июне-2019: против Сан-Марино и Кипра
Материалы других СМИ