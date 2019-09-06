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Дмитрий Булыкин: «При хорошем настрое и состоянии сборная России должна обыгрывать шотландцев»

05:17
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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что российские футболисты способны обыграть Шотландию в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Черчесов всегда проводит большую аналитическую работу при определении состава и выбирает лучших футболистов под определенных соперников, — цитируют «Известия» Булыкина. — Поэтому давайте доверимся его выбору и пожелаем удачи национальной команде. Шотландцы пропагандируют английский футбол с обилием верховой борьбы. Но, думаю, для наших ребят это не должно стать большой проблемой. При хорошем настрое и состоянии наша национальная команда должна обыгрывать шотландцев.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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https://iz.ru/918076/sevastian-terletckii/vyrvis-v-glazgo-komandu-cherchesova-zhdet-v-shotlandii-verkhovaia-borba

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