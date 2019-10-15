«Для этого нужна смелость». Маркус Рэшфорд оценил действия Ивелина Попова

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд после победы над командой Болгарии (6:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал действия капитана соперника Ивелина Попова, который попросил своих болельщиков воздержаться от расистских выкриков. Встречу дважды приостанавливали.

- Не самая легкая ситуация, в которой пришлось играть и которая вообще не должна происходить в 2019 году, — написал Рэшфорд в своем Twitter. — Горд, что оказались выше этого и взяли три очка, но с этим нужно бороться.

Мне передали, что сделал капитан сборной Болгарии в перерыве. Выйти одному — для этого нужна смелость. Такие поступки не должны оставаться без внимания.

Болгария — Англия: Ивелин Попов призвал фанатов перестать выкрикивать расистские лозунги