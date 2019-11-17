Дино Дзофф: «Сборная Италии может выиграть Евро-2020»

Легендарный итальянский вратарь Дино Дзофф считает, что сборная Италии может выиграть Евро-2020. Команда Роберто Манчини досрочно вышла на турнир и имеет серию из десяти побед подряд.

— Эта сборная Италии может выиграть Евро-2020, — цитирует Gazzetta dello Sport Дзоффа. — Это сильная команда, показывающая хороший футбол. Мне нравится ее игра, у команды отличный тренер, уверенные показатели, и победы она не упускает. Италия за свою историю могла выиграть дважды или трижды чемпионаты Европы, а не всего один раз. Турнир в 1980 году следовал за скандалом, который затронул нашу сборную. А в 2000 году мы проиграли в решающем матче Франции.