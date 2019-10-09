Дин Хендерсон: «Вот как сбываются мечты!»
09:42
Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон отреагировал на вызов в сборную Англии на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Чехии (11 октября) и Болгарии (14 октября).
— Вот как сбываются мечты! Моя мечта сбылась, я наконец-то получил вызов в сборную Англии! — написал Хендерсон в своем Twitter.
Хендерсон получил вызов в национальную команду впервые в карьере. В составе «Трех львов» 22-летний голкипер заменит вратаря «Бернли» Тома Хитона, который получил травму.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
This is what dreams are made of... it's a dream come true to receive my first @England senior call up!! ??? pic.twitter.com/gmzUrJSvZk— Dean Henderson (@deanhenderson) October 8, 2019