Дин Хендерсон: «Вот как сбываются мечты!»

Вратарь «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон отреагировал на вызов в сборную Англии на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Чехии (11 октября) и Болгарии (14 октября).

— Вот как сбываются мечты! Моя мечта сбылась, я наконец-то получил вызов в сборную Англии! — написал Хендерсон в своем Twitter.

Хендерсон получил вызов в национальную команду впервые в карьере. В составе «Трех львов» 22-летний голкипер заменит вратаря «Бернли» Тома Хитона, который получил травму.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира