Димитар Бербатов: «Бэйлу не нужно было праздновать с этим флагом. Это было глупо»

Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов раскритиковал экс-партнера по «Тоттенхэму» Гарета Бэйла за его празднование выхода на Евро-2020. Форвард «Реала» вместе с другими игроками сборной Уэльса вывесили флаг с надписью: «Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке». Данный флаг вызвал негативную реакцию у фанатов «Реала» и в испанских СМИ.

— Очевидно, что между Бэйлом и «Реалом» существует напряженность, — цитирует AS Бербатова. — Конечно, он валлиец, и его страна для него на первом месте, но не думаю, что стоило праздновать с этим флагом. Я знаю, что он шутник, но это создаст ненужную полемику.

В этом не было необходимости. Наверное, он хотел что-то заявить, но это выглядело не очень хорошо. По мне это было немного глупо.