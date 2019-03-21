Дик Адвокат: "Заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч евро за уход в сборную России"

Бывший главный тренер сборных России и Бельгии Дик Адвокат в интервью "СЭ" назвал сумму, которую заплатил за уход из бельгийской в российскую команду в 2010 году.

– Кстати, я тут общался с бельгийскими коллегами, говорят, на вас все еще в обиде из-за того, как вы ушли из сборной Бельгии в сборную России.

– Серьезно?! Вообще-то я заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч евро! Из своего кармана. Так что все по закону, пусть не обижаются.

– Почему вы все-таки решили уйти?

– Потому что деньги, которые мне предложили в России, были колоссальны. Если вам предложат зарплату в несколько раз выше, чем сейчас, вы откажетесь? (Дмитрий Зеленов)

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