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Дидье Дешам: «В связи с травмой у Мбаппе появилось время, чтобы перезарядить батарейки»

03:28
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам расстроен, что нападающий Кильян Мбаппе не сможет помочь команде в сентябрьских матчах из-за травмы. Тем не менее, он порекомендовал игроку использовать это время, чтобы восстановить силы.

— Кильян есть Кильян. Мбаппе с его качествами всегда хочется видеть в команде, как и других игроков, которые сейчас травмированы, — цитирует L'Equipe Дешама. — Это его первая мышечная травма. Он играл весь сезон за клуб и сборную, и у него был короткий отпуск... Травма не может быть чем-то хорошим, но ему стоит воспользоваться этой паузой, чтобы перезарядить свои батарейки.

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