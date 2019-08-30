Дидье Дешам: «В связи с травмой у Мбаппе появилось время, чтобы перезарядить батарейки»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам расстроен, что нападающий Кильян Мбаппе не сможет помочь команде в сентябрьских матчах из-за травмы. Тем не менее, он порекомендовал игроку использовать это время, чтобы восстановить силы.

— Кильян есть Кильян. Мбаппе с его качествами всегда хочется видеть в команде, как и других игроков, которые сейчас травмированы, — цитирует L'Equipe Дешама. — Это его первая мышечная травма. Он играл весь сезон за клуб и сборную, и у него был короткий отпуск... Травма не может быть чем-то хорошим, но ему стоит воспользоваться этой паузой, чтобы перезарядить свои батарейки.

Франция назвала состав на матчи с Албанией и Андоррой