Дидье Дешам: «В матче с Молдавией Франция действовала ниже возможностей»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Молдавией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020. Французы благодаря победе обеспечили себе выход на чемпионат Европы, к перерыву счет был ничейный — 1:1.

— Проблема, которая возникла у нас в матче с компактно оборонявшейся Молдавией, состояла в том, что наши нападающие слишком часто были на одной линии и статичны. Это облегчило им игру в обороне. Мы существенно лучше действовали во втором тайме, потому что были более мобильны, пусть не не использовали свои моменты.

Я сказал то, что нужно было сказать в перерыве. Возможно, я был слишком жестким с игроками, но учитывая то, на что мы способны, мы действовали существенно ниже возможностей.