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Дидье Дешам: «Сборная Франции не должна думать, что уже вышла на Евро»

21:01

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам призвал не оценивать команду как уже вышедшую на Евро-2020. Чемпионы мира занимают второе место в группе, на 4 очка опережая Исландию. Они обеспечат участие в финальной стадии турнира, если победят в завтрашней игре Молдавию.

— Благоразумие не означает страх, — цитирует L'Equipe Дешама. — Всегда хорошо быть осторожным и бдительным. Реальность такова, что мы еще не квалифицированы. Это факт. Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели. Лучше быть прагматичным, чем оценивать то, чего у нас еще нет. Мы не должны верить, что уже квалифицировались.

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