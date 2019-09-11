Тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Андоррой в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:0) отметил, что в следующем месяце у команды важные игры. Также он доволен поражением Исландии от Албании.

— В следующем месяце у нас будут матчи против двух наших прямых соперников за выход из группы, — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама. — Сегодня мы получили хорошие новости о том, что Исландия проиграла в Албании.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира