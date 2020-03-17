Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020 из-за распространения коронавируса. Турнир пройдет в 2021 году.

— Все мы считаем приоритетом другие вещи, — цитирует AFP Дешама. — Давайте думать о тех, кто страдает и кто может пострадать в ближайшие дни и недели. Нам нужно сейчас четко расставлять приоритеты. Сейчас важнее всего наша борьба с коронавирусом. Необходимо проявлять солидарность, строгость, дисциплину. Это касается всех нас, а не только врачей. Все, кто помогает медикам, должны получить нашу благодарность и поддержку. Давайте соблюдать все выдаваемые инструкции. Защищайте себя, оставаясь дома. Так вы защищаете и других. А перенос Евро был мудрым решением.

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