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Дидье Дешам: «Перенос Евро-2020 — мудрое решение»

20:12
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал решение УЕФА перенести Евро-2020 из-за распространения коронавируса. Турнир пройдет в 2021 году.

— Все мы считаем приоритетом другие вещи, — цитирует AFP Дешама. — Давайте думать о тех, кто страдает и кто может пострадать в ближайшие дни и недели. Нам нужно сейчас четко расставлять приоритеты. Сейчас важнее всего наша борьба с коронавирусом. Необходимо проявлять солидарность, строгость, дисциплину. Это касается всех нас, а не только врачей. Все, кто помогает медикам, должны получить нашу благодарность и поддержку. Давайте соблюдать все выдаваемые инструкции. Защищайте себя, оставаясь дома. Так вы защищаете и других. А перенос Евро был мудрым решением.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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