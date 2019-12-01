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Дидье Дешам: «Объективно это сильнейшая группа»

10:21
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал жеребьевку Евро-2020. Французы попали в одну группу с Германией и Португалией.

— Самая сложная группа, но мы должны просто это принять, — цитирует A Bola Дешама. — Франция должна быть готова ко всему. Объективно это сильнейшая группа, учитывая силу команд и результаты, показанные ими в последние годы.

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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