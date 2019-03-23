Дидье Дешам: "Мы могли забить Молдавии и больше"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам - о матче со сборной Молдавии (4:1) в отборочном турнире Евро-2016.

- Мы могли забить больше, но мы знаем, что такие матчи могут быть сложными. Футболисты подошли к этому матчу с правильным настроем, и это хорошо, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Мы хорошо начали отборочный турнир, и вскоре нам предстоит следующий матч. Хорошо, что все форварды забили. Когда мы подходим к матчу с правильным настроем, мы показываем качественный футбол. Мы не позволяли соперникам идти в атаку сразу после того, как мы теряли мяч. Нам нужно продолжать играть так же.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира