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Девушка Зинченко сфотографировалась с Роналду

11:43
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Журналистка Влада Седан, девушка полузащитника сборной Украины Александра Зинченко, опубликовала в Instagram фото с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

— Легендище, — говорится в подписи к фотографии.

???Легендище???

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Украина обыграла Португалию со счетом 2:1 и вышла в финальную часть турнира. Роналду забил мяч с пенальти. Этот гол стал для него 700-м в карьере.

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B3oayn5JbdH/

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