Девушка Зинченко сфотографировалась с Роналду

Журналистка Влада Седан, девушка полузащитника сборной Украины Александра Зинченко, опубликовала в Instagram фото с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.

— Легендище, — говорится в подписи к фотографии.

Украина обыграла Португалию со счетом 2:1 и вышла в финальную часть турнира. Роналду забил мяч с пенальти. Этот гол стал для него 700-м в карьере.

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