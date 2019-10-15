Девушка Зинченко сфотографировалась с Роналду
11:43
Журналистка Влада Седан, девушка полузащитника сборной Украины Александра Зинченко, опубликовала в Instagram фото с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду.
— Легендище, — говорится в подписи к фотографии.
Украина обыграла Португалию со счетом 2:1 и вышла в финальную часть турнира. Роналду забил мяч с пенальти. Этот гол стал для него 700-м в карьере.
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