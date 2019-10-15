Девушка Роналду изобразила его в образе Джеймса Бонда и поздравила с 700-м голом

Девушка форварда сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес поздравила его с 700-м голов в карьере. В stories Instagtam она изобразила его в образе Джеймса Бонда с цифрой «700».

Роналду забил с пенальти в матче отборочного турнира Евро-2020 против сборной Украины (1:2), реализовал пенальти. Этот гол стал для него 700-м в карьере. Больше всего он забил в составе «Реала» — 450 мячей.