Дешам заявил, что уже определился с заявкой на Евро-2020
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что полностью составил заявку на чемпионат Европы-2020.
— Заявка готова на 100 процентов, — приводит L'Equipe слова Дешама. — Основная обойма уже определена, остается только надеяться, что определенные футболисты не получат травмы по ходу сезона.
Чемпионат Европы должен был состояться летом 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Франция попала в группу F, где сыграет с Португалией, Германией и Венгрией.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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