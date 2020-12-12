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Дешам заявил, что уже определился с заявкой на Евро-2020

09:37
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что полностью составил заявку на чемпионат Европы-2020.

— Заявка готова на 100 процентов, — приводит L'Equipe слова Дешама. — Основная обойма уже определена, остается только надеяться, что определенные футболисты не получат травмы по ходу сезона.

Чемпионат Европы должен был состояться летом 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Франция попала в группу F, где сыграет с Португалией, Германией и Венгрией.

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