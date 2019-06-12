Дешам рад, что Мбаппе смог реабилитироваться после матча с Турцией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о нападающем Кильяне Мбаппе, сравнив его с полузащитником Полем Погба​.

– Если у Мбаппе что-то не получается, то первым, кто сердится на него, будет он сам. Он не может быть успешным всегда, – цитирует Дешама AS. – У меня сложилось впечатление, что он переживает то, через что прошел Погба. Мы многого ожидаем от него, но у него был очень длинный и отличный сезон.

Да, в субботу он был не совсем хорош, ровно как и вся команда (проигрыш Турции​ – 0:2. – Прим "СЭ"). Но он всегда соответствует нашим требованиям и может сыграть на любой позиции. Ему нужен отпуск. Кильян молод и он не робот. Я рад, что он смог реабилитироваться после матча с турками.

Кильян Мбаппе отметился забитым мячом в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020 с Андоррой​ (4:0). Для 20-летнего форварда это сотый гол в 180 играх в профессиональной карьере. ​

Мбаппе превзошел Роналду и Месси, защитник "Ростова" нокаутировал Турцию

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира