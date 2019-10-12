Дешам может продолжить работать со сборной Франции до 2022 года

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам получит предложение продлить контракт с федерацией. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре хочет продлить соглашение с 50-летним специалистом до 2022 года, сообщает L`Equipe.

Сборная Франции может досрочно обеспечить себе место на чемпионате Европы в случае победы над Турцией 14 октября. Как только сборная окончательно квалифицируется на турнир, Дешаму предложат продлить соглашение.

Напомним, что под руководством Дидье Дешама сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года, который прошел в России.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира