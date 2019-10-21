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Дерменджиев станет главным тренером сборной Болгарии

14:05

Бывший тренер «Левски» Георги Дерменджиев является единственным кандидатом на пост главного тренера сборной Болгарии. Об этом сообщил вице-президент Болгарского футбольного союза (БФС) Йордан Лечков.

Дерменджиев сменит на посту Красимира Балыкова, который ушел в отставку после матча отборочного турнира Евро-2020 против Англии (0:6). Напомним, что встреча ознаменовалась расистским скандалом, в результате которого в отставку также ушел президент БФС Борислав Михайлов.

— Сейчас проходит последний этап переговоров, скоро Дерменджиев будет официально объявлен главным тренером сборной, — цитирует Лечкова btv.bg.

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