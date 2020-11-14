В Госдуме считают: Россия должна бороться с Англией за право провести Евро-2020 единолично

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Английская федерация футбола обсуждает с УЕФА вопрос о единоличном проведении чемпионата Европы 2020 года.

— Англия — это родоначальник футбола. Этот вид спорта приравнен там к главному событию культурной жизни, — сказал Свищев «СЭ». — Конечно, английские болельщики, клубы и стадионы готовы принять столь значимое мероприятие. Другой вопрос — эпидемиологическая ситуация. Пока у них не самые лучшие времена с этим.

И главное — как к этому отнесутся другие страны, которые тоже должны принимать Евро. Если будет стоять вопрос о проведении турнира в одной стране, то Россия должна тоже побороться за это право. У нас стадионы самые современные в мире, у нас мощные проводящие организации и оргкомитеты. Поэтому мы готовы принять столь серьезное мероприятие. Так что, если действительно вопрос будет стоять в подобном ключе, надо в обязательном порядке претендовать на это событие. Но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Надеюсь, прививки, которые скоро уже будут у нас введены в оборот, сделают свое дело. (Сергей Федоров)